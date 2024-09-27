Белый дом назвал дату следующего "Рамштайна", встречу возглавит Байден

Следующая встреча по обороне Украины в формате "Рамштайн" состоится 12 октября. Заседание возглавит президент США Джо Байден.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Белый дом сообщил о деталях встречи Байдена на президента Украины Владимира Зеленского. Лидеры обсудили помощь США для Украины.

"Президент Байден наметил свое решение увеличить безопасность помощи США Украине, а президент Зеленский представил свой план достижения победы над Россией", - говорится в сообщении.

Лидеры обсудили дипломатические, экономические и военные аспекты плана победы Украины и поручили своим командам провести консультации по поводу следующих шагов. Президенты договорились рассмотреть прогресс на следующей встрече в формате "Рамштайн" в Германии.

"12 октября 2024 года президент Байден проведет встречу на уровне лидеров Контактной группы по вопросам обороны Украины в Германии, где два лидера рассмотрят прогресс в этих консультациях и будут координировать с международными партнерами дополнительную помощь для Украины", - отметили в Белом доме.