Білий дім нахамив журналісту на запитання про зустріч Трампа з Путіним у Будапешті

Вашингтон, П'ятниця 17 жовтня 2025 22:34
UA EN RU
Білий дім нахамив журналісту на запитання про зустріч Трампа з Путіним у Будапешті Фото: Керолайн Левітт і Стівен Чунг (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Представники Білого дому викликали хвилю критики після хамської відповіді журналісту, який запитав про вибір місця для нової зустрічі Дональда Трампа і Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію HuffPost.

Скандальна відповідь Білого дому

Після заяви президента США про плани провести нову зустріч із Путіним у Будапешті журналіст HuffPost надіслав Білому дому запитання: чому саме це місце.

Вибір столиці Угорщини привертає особливу увагу, адже саме в Будапешті було підписано Меморандум 1994 року, за яким Україна відмовилася від ядерної зброї в обмін на гарантії безпеки від Росії, США та Великої Британії.

Однак прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт несподівано відповіла журналісту: "Це зробила твоя мама".

Через хвилину директор із комунікацій Білого дому Стівен Чунг додав ще коротше: "Твоя мама".

Контекст зустрічі Трампа і Путіна

Нагадаємо, Трамп оголосив про плани провести зустріч із Путіним у Будапешті.

Ця новина викликала широкий резонанс з огляду на те, що саме Росія порушила умови Будапештського меморандуму, анексувавши Крим 2014 року і розпочавши повномасштабну війну проти України 2022-го.

Відтоді Москва продовжує атаки на українські міста, регулярно застосовуючи дрони і ракети по мирних об'єктах.

Вибір місця зустрічі може бути сприйнятий як символічне приниження України.

Реакція та наслідки

Відповідь Білого дому викликала шок у представників ЗМІ та громадськості. Багато журналістів назвали поведінку пресслужби "непрофесійною" і "неприпустимою для адміністрації президента".

Представники Білого дому поки що не вибачилися за коментарі, а самі цитати швидко розійшлися в соціальних мережах, викликавши хвилю обурення.

Сам Трамп заявив, що вибрав Угорщину для переговорів із Путіним через повагу до прем'єр-міністра Віктора Орбана.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто дав зрозуміти, що Будапешт проігнорує ордер на арешт Путіна, виданий Міжнародним кримінальним судом.

