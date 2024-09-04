Білий дім може звинуватити Росію в постійних спробах вплинути на вибори в США, - CNN

Вибори в США

Нагадаємо, що цього листопада в США прийдуть вибори президента. Наразі головними в перегонах за президентське крісло залишаються колишній президент Штатів Дональд Трамп ат нинішній віцепрезидент США Камала Гарріс.

Нагадаємо, що раніше передвиборчий штаб Гарріс відмовився від участі у запропонованих Трампом теледебатах на телеканалі Fox News. У відповідь Трамп поглузував над своєю конкуренткою.

Водночас РБК-Україна повідомляло, що за даними останнього соцопитування, кандидати від демократів Камала Гарріс та республіканців Дональд Трамп мають рівні шанси виграти президентські вибори у ключових штатах.

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