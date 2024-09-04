UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Білий дім може звинуватити Росію в постійних спробах вплинути на вибори в США, - CNN

Фото: американський президент Джо Байден (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Адміністрація Байдена планує звинуватити Росію в постійних спробах вплинути на вибори в США. Кремль для цього нібито використовує ЗМІ та онлайн платформи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

 

Вибори в США

Нагадаємо, що цього листопада в США прийдуть вибори президента. Наразі головними в перегонах за президентське крісло залишаються колишній президент Штатів Дональд Трамп ат нинішній віцепрезидент США Камала Гарріс.

Нагадаємо, що раніше передвиборчий штаб Гарріс відмовився від участі у запропонованих Трампом теледебатах на телеканалі Fox News. У відповідь Трамп поглузував над своєю конкуренткою.

Водночас РБК-Україна повідомляло, що за даними останнього соцопитування, кандидати від демократів Камала Гарріс та республіканців Дональд Трамп мають рівні шанси виграти президентські вибори у ключових штатах.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиДжозеф БайденДональд ТрампКамала Гарріс