Білий дім може звинуватити Росію в постійних спробах вплинути на вибори в США, - CNN

Адміністрація Байдена планує звинуватити Росію в постійних спробах вплинути на вибори в США. Кремль для цього нібито використовує ЗМІ та онлайн платформи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Нагадаємо, що цього листопада в США прийдуть вибори президента. Наразі головними в перегонах за президентське крісло залишаються колишній президент Штатів Дональд Трамп ат нинішній віцепрезидент США Камала Гарріс.
Нагадаємо, що раніше передвиборчий штаб Гарріс відмовився від участі у запропонованих Трампом теледебатах на телеканалі Fox News. У відповідь Трамп поглузував над своєю конкуренткою.
Водночас РБК-Україна повідомляло, що за даними останнього соцопитування, кандидати від демократів Камала Гарріс та республіканців Дональд Трамп мають рівні шанси виграти президентські вибори у ключових штатах.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.