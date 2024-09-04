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Белый дом может обвинить Россию в постоянных попытках повлиять на выборы в США, - CNN

Фото: американский президент Джо Байден (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Администрация Байдена планирует обвинить Россию в постоянных попытках повлиять на выборы в США. Кремль для этого якобы использует СМИ и онлайн платформы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Выборы в США

Напомним, что в ноябре этого года в США придут выборы президента. В настоящее время главными в гонках за президентское кресло остаются бывший президент Штатов Дональд Трамп ат нынешний вице-президент США Камала Гаррис.

Напомним, что ранее предвыборный штаб Гаррис отказался от участия в предложенных Трампом теледебатах на телеканале Fox News. В ответ Трамп посмеивался над своей конкуренткой.

В то же время, РБК-Украина сообщало, что по данным последнего соцопроса, кандидаты от демократов Камала Гаррис и республиканцев Дональд Трамп имеют равные шансы выиграть президентские выборы в ключевых штатах.

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Соединенные Штаты АмерикиДжозеф БайденДональд ТрампКамала Харрис