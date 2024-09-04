Белый дом может обвинить Россию в постоянных попытках повлиять на выборы в США, - CNN

Выборы в США

Напомним, что в ноябре этого года в США придут выборы президента. В настоящее время главными в гонках за президентское кресло остаются бывший президент Штатов Дональд Трамп ат нынешний вице-президент США Камала Гаррис.

Напомним, что ранее предвыборный штаб Гаррис отказался от участия в предложенных Трампом теледебатах на телеканале Fox News. В ответ Трамп посмеивался над своей конкуренткой.

В то же время, РБК-Украина сообщало, что по данным последнего соцопроса, кандидаты от демократов Камала Гаррис и республиканцев Дональд Трамп имеют равные шансы выиграть президентские выборы в ключевых штатах.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.