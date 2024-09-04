Белый дом может обвинить Россию в постоянных попытках повлиять на выборы в США, - CNN
Администрация Байдена планирует обвинить Россию в постоянных попытках повлиять на выборы в США. Кремль для этого якобы использует СМИ и онлайн платформы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
По данным сразу шести анонимных источников издания, администрация Байдена планирует обвинить Россию в постоянных усилиях повлиять на президентские выборы в США в 2024 году с помощью кремлевских СМИ и других онлайн-платформ, чтобы нацелить на американских избирателей дезинформацию.
Ожидается, что США предпримут ряд шагов, направленных на противодействие усилиям Кремля, включая публичное осуждение Белым домом этих действий, а Министерство юстиции объявит о мерах правоохранительных органов против тайной российской кампании.
По словам источников, российская государственная медиа-сеть RT является основной темой объявления США. Американские официальные лица видят российское издание как ключевую часть пропагандистских усилий Кремля.
После того, как в прошлом месяце США обвинили Иран в попытке взломать кампании Трампа и Байдена-Харрис, планирование ответа для РФ является напоминанием о том, что официальные лица США продолжают рассматривать Россию как заметную угрозу внешнего влияния на выборы в ноябре.
Выборы в США
Напомним, что в ноябре этого года в США придут выборы президента. В настоящее время главными в гонках за президентское кресло остаются бывший президент Штатов Дональд Трамп ат нынешний вице-президент США Камала Гаррис.
Напомним, что ранее предвыборный штаб Гаррис отказался от участия в предложенных Трампом теледебатах на телеканале Fox News. В ответ Трамп посмеивался над своей конкуренткой.
В то же время, РБК-Украина сообщало, что по данным последнего соцопроса, кандидаты от демократов Камала Гаррис и республиканцев Дональд Трамп имеют равные шансы выиграть президентские выборы в ключевых штатах.
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