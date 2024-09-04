Белый дом может обвинить Россию в постоянных попытках повлиять на выборы в США, - CNN

Администрация Байдена планирует обвинить Россию в постоянных попытках повлиять на выборы в США. Кремль для этого якобы использует СМИ и онлайн платформы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

По данным сразу шести анонимных источников издания, администрация Байдена планирует обвинить Россию в постоянных усилиях повлиять на президентские выборы в США в 2024 году с помощью кремлевских СМИ и других онлайн-платформ, чтобы нацелить на американских избирателей дезинформацию.

Ожидается, что США предпримут ряд шагов, направленных на противодействие усилиям Кремля, включая публичное осуждение Белым домом этих действий, а Министерство юстиции объявит о мерах правоохранительных органов против тайной российской кампании.

По словам источников, российская государственная медиа-сеть RT является основной темой объявления США. Американские официальные лица видят российское издание как ключевую часть пропагандистских усилий Кремля.