ua en ru
Ср, 04 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Белый дом может обвинить Россию в постоянных попытках повлиять на выборы в США, - CNN

США, Среда 04 сентября 2024 19:09
UA EN RU
Белый дом может обвинить Россию в постоянных попытках повлиять на выборы в США, - CNN Фото: американский президент Джо Байден (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Администрация Байдена планирует обвинить Россию в постоянных попытках повлиять на выборы в США. Кремль для этого якобы использует СМИ и онлайн платформы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По данным сразу шести анонимных источников издания, администрация Байдена планирует обвинить Россию в постоянных усилиях повлиять на президентские выборы в США в 2024 году с помощью кремлевских СМИ и других онлайн-платформ, чтобы нацелить на американских избирателей дезинформацию.

Ожидается, что США предпримут ряд шагов, направленных на противодействие усилиям Кремля, включая публичное осуждение Белым домом этих действий, а Министерство юстиции объявит о мерах правоохранительных органов против тайной российской кампании.

По словам источников, российская государственная медиа-сеть RT является основной темой объявления США. Американские официальные лица видят российское издание как ключевую часть пропагандистских усилий Кремля.

После того, как в прошлом месяце США обвинили Иран в попытке взломать кампании Трампа и Байдена-Харрис, планирование ответа для РФ является напоминанием о том, что официальные лица США продолжают рассматривать Россию как заметную угрозу внешнего влияния на выборы в ноябре.

Выборы в США

Напомним, что в ноябре этого года в США придут выборы президента. В настоящее время главными в гонках за президентское кресло остаются бывший президент Штатов Дональд Трамп ат нынешний вице-президент США Камала Гаррис.

Напомним, что ранее предвыборный штаб Гаррис отказался от участия в предложенных Трампом теледебатах на телеканале Fox News. В ответ Трамп посмеивался над своей конкуренткой.

В то же время, РБК-Украина сообщало, что по данным последнего соцопроса, кандидаты от демократов Камала Гаррис и республиканцев Дональд Трамп имеют равные шансы выиграть президентские выборы в ключевых штатах.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Джозеф Байден Дональд Трамп Камала Харрис
NEWS
Только с одной очередью отключений: "Укрэнерго" рассказало о графиках на 5 сентября
Только с одной очередью отключений: "Укрэнерго" рассказало о графиках на 5 сентября
DAILY
Ни шагу без "аусвайса". Как Кремль вынуждает украинцев в оккупации брать паспорта РФ
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Ни шагу без "аусвайса". Как Кремль вынуждает украинцев в оккупации брать паспорта РФ