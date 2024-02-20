Білий дім критикує Палату представників за перерву у голосуванні щодо допомоги Україні

Адміністрація президента США вкотре закликає законодавців ухвалити пакет допомоги, оскільки підтримка України скорочується.

"Республіканці Палати представників перебувають на п'ятому дні дострокової, незаслуженої відпустки, а їхня бездіяльність завдає дедалі більшої шкоди нашій національній безпеці", - заявив директор із комунікацій Білого дому Бен Лаболт.

Він наголосив, що Росія змогла взяти під свій контроль Авдіївку, тому що Україні не вистачає постачань зброї, а Конгрес США не зміг ухвалити критично необхідну допомогу.

"Ми повинні зупинити Володимира Путіна продовжувати вбивати невинних жінок і дітей, загрожуючи нашій власній національній безпеці. Спікер Джонсон і республіканці Палати представників повинні діяти - час має важливе значення", - зазначив представник Білого дому.

Що передувало

Нагадаємо, 13 лютого Сенат США підтримав законопроект про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню на 95 млрд доларів. Зокрема, для України у документі передбачено понад 60 млрд доларів.

США вже кілька місяців не можуть схвалити нове фінансування допомоги Україні через розбіжності між республіканцями і демократами. Таким чином, виділення нових пакетів американської військової допомоги призупинено.

Для того, щоб законопроєкт, який підтримав Сенат, набув чинності, його має схвалити Палата представників і підписати президент США Джо Байден.

Однак 16 лютого Палата представників США після дискусій стосовно законопроекту щодо фінансової допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню, вирішила піти на двотижневу перерву до 28 лютого. Документ так і не був проголосований.