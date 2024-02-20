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Белый дом критикует Палату представителей за перерыв в голосовании о помощи Украине

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Белый дом подверг критике Палату представителей США за то, что республиканцы взяли двухнедельный перерыв в голосовании за законопроект о финансовой помощи Украине, Израилю и Тайваню.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Администрация президента США в очередной раз призывает законодателей принять пакет помощи, поскольку поддержка Украины сокращается.

"Республиканцы Палаты представителей находятся на пятом дне досрочного, незаслуженного отпуска, а их бездействие наносит все больший ущерб нашей национальной безопасности", - заявил директор по коммуникациям Белого дома Бен Лаболт.

Он подчеркнул, что Россия смогла взять под свой контроль Авдеевку, потому что Украине не хватает поставок оружия, а Конгресс США не смог принять критически необходимую помощь.

"Мы должны остановить Владимира Путина продолжать убивать невинных женщин и детей, угрожая нашей собственной национальной безопасности. Спикер Джонсон и республиканцы Палаты представителей должны действовать - время имеет важное значение", - отметил представитель Белого дома.

Что предшествовало

Напомним, 13 февраля Сенат США поддержал законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню на 95 млрд долларов. В частности, для Украины в документе предусмотрено более 60 млрд. долларов.

США уже несколько месяцев не могут одобрить новое финансирование помощи Украине из-за разногласий между республиканцами и демократами. Таким образом, выделение новых пакетов американской военной помощи приостановлено.

Для того чтобы поддержавший Сенат законопроект вступил в силу, его должен одобрить Палата представителей и подписать президент США Джо Байден.

Однако 16 февраля Палата представителей США после дискуссий по законопроекту о финансовой помощи Украине, Израилю и Тайваню решила пойти на двухнедельный перерыв до 28 февраля. Документ так и не был проголосован.

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