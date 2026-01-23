Білий дім як арена: Трамп робить великий спорт частиною ювілею незалежності США

У межах програми America 250 Білий дім має стати центральним майданчиком урочистостей, а великий спорт - однією з ключових складових святкування.

Як пише видання, найближчими днями до Вашингтона прибудуть керівники провідних професійних ліг США, щоб обговорити участь спорту в ювілейних заходах. За даними джерел в адміністрації, у зустрічі в Овальному кабінеті візьмуть участь комісари NFL, NBA, MLB та NHL - Роджер Гуделл, Адам Сільвер, Роб Манфред і Гері Беттман.

Основна ідея - включити спеціальні матчі, тематичні виставки та урочисті події до календаря 2026 року, синхронізувавши їх зі святковими датами. Планується, що спортивні заходи стануть частиною безперервної серії подій, яка завершиться кульмінацією 4 липня 2026 року - у День незалежності США.

Окремо Трамп оголосив про запуск нового формату - так званих "Ігор Партіотів". Це чотириденні змагання для старшокласників, у яких братимуть участь по одному юнаку та одній дівчині від кожного штату. Провести їх планують восени 2026 року.

Ще однією резонансною ініціативою стане проведення офіційного турніру UFC безпосередньо на території Білого дому. За словами президента, поєдинок на Південному газоні заплановано на 14 червня 2026 року - у День американського прапора та день народження Трампа.

Частина політичної стратегії

Експерти вважають, що акцент на спорті є частиною політичної стратегії, спрямованої на мобілізацію молодшого електорату, зокрема чоловіків, напередодні проміжних виборів. Залучення найпопулярніших спортивних ліг дає адміністрації можливість охопити мільйони американців і посилити риторику національної єдності.

Водночас критики вже висловлюють застереження щодо формату молодіжних змагань, порівнюючи їх із масовими телевізійними шоу на кшталт "Голодних ігор".

У Білому домі такі закиди відкидають, наголошуючи, що проєкт має виключно спортивний і символічний характер.