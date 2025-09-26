Макгрегор знову в UFC: гучний камбек відбудеться біля Білого дому

Скандально відомий ірландець Конор Макгрегор офіційно відновив підготовку до повернення в октагон. Після трирічної паузи він готується до бою, який стане частиною історичного турніру UFC у США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на акаунт спортсмена у соцмережі Instagram .

Повернення після травми

Останній раз Макгрегор виходив у клітку ще в липні 2021 року, коли отримав серйозну травму ноги у поєдинку проти Дастіна Пор’є.

Тривала реабілітація і сумніви щодо продовження кар’єри змусили фанатів чекати на будь-які новини про його майбутнє.

Тепер 37-річний ексчемпіон у двох вагових категоріях не лише повернувся до тренувань, а й офіційно увійшов до пулу допінг-тестування UFC.

На своїй сторінці він опублікував відео, де демонструє удари та фірмову ліву.

"Champ Champ повертається! Це буде мій шедевр", - підписав Конор.

Турнір у символічному місці

За планом, бій Макгрегора відбудеться через 8 місяців на унікальному турнірі UFC, що пройде просто на галявині Білого дому у Вашингтоні. \

Ініціативу ще влітку озвучив президент США Дональд Трамп, а глава UFC Дана Вайт вже працює над її реалізацією.

Подія приурочена до 250-ї річниці підписання Декларації незалежності США.

Очікується, що турнір збере лише 5 тисяч глядачів, і все відбуватиметься під посиленими заходами безпеки.

Суперник та інтрига

Опонентом Макгрегора стане американець Майкл Чендлер. Їхня зустріч планувалася ще у 2023 році, проте зірвалася через травму ірландця. Тепер же організатори готують справжнє завершення багаторічного протистояння.

Нагадаємо, спершу турнір був призначений на липень 2026 року, але дату перенесли на червень. Серед учасників також очікується колишній чемпіон UFC Джон Джонс, який підтвердив свою підготовку до історичного вечора боїв.