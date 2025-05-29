Білий дім: Ізраїль підтримав перемир’я в Газі, очікують рішення ХАМАС

Ізраїль підписав угоду про припинення вогню в Газі, відповідне рішення очікується і від ХАМАСу.
Про це заявила прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг для журналістів.
За її словами, спецпосланець президента США Стів Віткофф представив ХАМАС пропозицію про припинення вогню, яку Ізраїль підтримав і схвалив.
"Ізраїль підписав цю пропозицію до того, як вона була надіслана ХАМАСу. Я також можу підтвердити, що дискусії тривають, і ми сподіваємося, що припинення вогню в Газі відбудеться, щоб ми могли повернути всіх заручників додому", - каже Левітт.
Вона уточнила, що переговори тривають і підтвердження перемир’я буде оголошено офіційно після досягнення домовленості.
Раніше президент США Дональд Трамп натякнув, що незабаром можуть відбутися зміни щодо ситуації в Секторі Газа. Виступаючи перед журналістами, він сказав, що під час переговорів з Іраном щодо його ядерної програми досягнуто "реального прогресу" в рамках "дуже хороших" обговорень.
"Те саме стосується і переговорів з ХАМАСом щодо Гази. Ми хочемо побачити, чи зможемо зупинити це [бойові дії], і те, що робить Ізраїль. Ми спілкуємося з ними і хочемо зупинити всю цю ситуацію", - сказав Трамп перед посадкою на борт літака Air Force One.
На Ізраїль чиниться міжнародний тиск - зокрема з боку Вашингтона - з вимогою збільшити обсяги гуманітарної допомоги для Сектора Газа.
Нещодавно Ізраїль почав частково допускати допомогу в Сектор Газа післяз зкпинки на початку березня.
За даними видання The Jerusalem Post, США звернулися до Ізраїлю з проханням відтермінувати великий наступ у Секторі Газа через переговори про звільнення заручників.
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