Білий дім: Ізраїль підтримав перемир’я в Газі, очікують рішення ХАМАС

За її словами, спецпосланець президента США Стів Віткофф представив ХАМАС пропозицію про припинення вогню, яку Ізраїль підтримав і схвалив.

"Ізраїль підписав цю пропозицію до того, як вона була надіслана ХАМАСу. Я також можу підтвердити, що дискусії тривають, і ми сподіваємося, що припинення вогню в Газі відбудеться, щоб ми могли повернути всіх заручників додому", - каже Левітт.

Вона уточнила, що переговори тривають і підтвердження перемир’я буде оголошено офіційно після досягнення домовленості.

Раніше президент США Дональд Трамп натякнув, що незабаром можуть відбутися зміни щодо ситуації в Секторі Газа. Виступаючи перед журналістами, він сказав, що під час переговорів з Іраном щодо його ядерної програми досягнуто "реального прогресу" в рамках "дуже хороших" обговорень.

"Те саме стосується і переговорів з ХАМАСом щодо Гази. Ми хочемо побачити, чи зможемо зупинити це [бойові дії], і те, що робить Ізраїль. Ми спілкуємося з ними і хочемо зупинити всю цю ситуацію", - сказав Трамп перед посадкою на борт літака Air Force One.

Тиск США на Ізраїль

На Ізраїль чиниться міжнародний тиск - зокрема з боку Вашингтона - з вимогою збільшити обсяги гуманітарної допомоги для Сектора Газа.

Нещодавно Ізраїль почав частково допускати допомогу в Сектор Газа післяз зкпинки на початку березня.