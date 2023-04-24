Білий дім про F-16 для України: зосереджені на тому, що знадобиться найближчими тижнями

США не розглядають передачу Україні F-16 зараз. Наразі основна увага зосереджена на наданні допомоги, яка знадобиться у найближчі тижні чи місяці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг координатора стратегічної комунікації Ради нацбезпеки США Джона Кірбі.
"Ви чули, як президент Байден (президент США Джо Байден - ред.) говорив, що це (передача Україні F-16 - ред.) поки не розглядається. Те, на чому ми зараз зосереджені, це можливості, які, за словами самих українців, їм справді потрібні протягом найближчих тижнів та місяців", - зазначив Кірбі.
Він підкреслив, що влада США перебуває у постійному контакті з представниками України.
"Ми майже щодня постійно обговорюємо з українцями, які можливості їм потрібні насамперед", - наголосив Кірбі.
Чиновник також нагадав, що питання потреб України обговорювалося на зустрічі у форматі "Рамштайн", де учасники порушили тему посилення ППО та надання боєприпасів.
Нагадаємо, німецький генерал у відставці, колишній командувач силами KFOR Ерхард Бюлер заявив, що Україні необхідно надати авіацію.
Також ми писали, що, за словами глави МЗС України Дмитра Кулеби, постачання нашій країні F-16 стануть найкращою інвестицією у довгострокову безпеку Європейського континенту.
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