Белый дом об F-16 для Украины: сосредоточены на том, что понадобится в ближайшие недели

"Вы слышали, как президент Байден (президент США Джо Байден - ред.) говорил, что это (передача Украине F-16 - ред.) пока не рассматривается. То, на чем мы сейчас сосредоточены, это возможности, которые, по словам самих украинцев, им действительно нужны в течение ближайших недель и месяцев", - отметил Кирби.

Он подчеркнул, что власти США находятся в постоянном контакте с представителями Украины.

"Мы почти каждый день постоянно обсуждаем с украинцами, какие возможности им нужны в первую очередь", - отметил Кирби.

Чиновник также напомнил, что вопрос нужд Украины обсуждался на встрече в формате "Рамштайн", где участники подняли тему усиления ПВО и предоставления боеприпасов.