RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Белый дом об F-16 для Украины: сосредоточены на том, что понадобится в ближайшие недели

Фото: Джон Кирби, координатор Совета нацбезопасности США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

США не рассматривают передачу Украине F-16 в данный момент. Сейчас основное внимание сосредоточено на предоставлении помощи, которая понадобится в ближайшие недели или месяцы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг координатора стратегической коммуникации Совета по нацбезопасности США Джона Кирби.

"Вы слышали, как президент Байден (президент США Джо Байден - ред.) говорил, что это (передача Украине F-16 - ред.) пока не рассматривается. То, на чем мы сейчас сосредоточены, это возможности, которые, по словам самих украинцев, им действительно нужны в течение ближайших недель и месяцев", - отметил Кирби.

Он подчеркнул, что власти США находятся в постоянном контакте с представителями Украины.

"Мы почти каждый день постоянно обсуждаем с украинцами, какие возможности им нужны в первую очередь", - отметил Кирби.

Чиновник также напомнил, что вопрос нужд Украины обсуждался на встрече в формате "Рамштайн", где участники подняли тему усиления ПВО и предоставления боеприпасов.

Напомним, немецкий генерал в отставке, бывший командующий силами KFOR Эрхард Бюлер заявил, что Украине необходимо предоставить авиацию.

Также мы писали, что, по словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, поставки нашей стране F-16 станут лучшей инвестицией в долгосрочную безопасность Европейского континента.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Белый домПомощь УкраинеВоенная техникаВоенная помощьКирбиВойна России против Украины