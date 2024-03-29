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Били ракетами. У Чернівецькій ОВА розповіли деталі атаки на Дністровську ГЕС (фото)

Чернівецька область, П'ятниця 29 березня 2024 16:10
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Били ракетами. У Чернівецькій ОВА розповіли деталі атаки на Дністровську ГЕС (фото) Архівне фото: У Чернівецькій ОВА розповіли деталі атаки на Дністровську ГЕС (facebook com dnistrovska ges)
Автор: Дмитро Браславський

Російські війська сьогодні вночі намагалися атакувати Дністровську ГЕС ракетами, але їх збили на підльоті до об'єкта.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Чернівецької ОВА Руслана Запаранюка.

"Під час ранкової атаки ворог намагався вразити Дністровську ГЕС. Сили ППО збили ракети неподалік від цього важливого об'єкта", - йдеться в повідомленні очільника області.

За його словами вже знайдено уламки двох ракет.

Фото: Наслідки удару (facebook.com/RuslanZaparaniuk)

Вибуховою хвилею пошкоджено адмінбудівлю, а також водогін у селі Ожеве Дністровського району, де впали уламки. Водночас водопостачання здійснюється у звичайному режимі.

"На щастя, люди не постраждали. Наразі правоохоронці проводять слідчі дії. Сформовані групи для обстеження та спеціальна комісія, яка визначає завдані збитки", - додав очільник області.

РФ уночі намагалася влучити по двох ГЕС в Україні

Росіяни в ніч на 29 березня випустили по Україні 60 дронів-камікадзе та 39 ракет різних типів. Протиповітряній обороні вдалося знищити 56 безпілотників та 29 ракет.

Головний удар ворога був націлений на об'єкти енергетики. Відомо, що росіяни атакували три ТЕС в Україні, внаслідок атаки серйозно пошкоджено обладнання.

Також були атаковані об'єкти критичної інфраструктури у Дніпропетровській, Черкаській, Львівській та Івано-Франківській областях.

Пізніше президент Володимир Зеленський сказав, що цілями атаки Росії цієї ночі були Канівська та Дністровська ГЕС.

Детальніше про наслідки ворожої атаки - у матеріалі РБК-Україна.

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Цілями атаки Росії цієї ночі були Канівська та Дністровська ГЕС, - Зеленський
Цілями атаки Росії цієї ночі були Канівська та Дністровська ГЕС, - Зеленський
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