Білі плями, які треба зафарбувати. Скільки країн не мають дипвідносин з Україною?

З якими країнами Україна поки що не має дипвідносин?

Папуа Нова Гвінея;

Палау;

Науру;

Кірибаті;

Тонга;

"За 30 років незалежності України, все ще є 7 країн у світі з якими не встановлено дипломатичні відносини. Це білі плями, які ми маємо відкрити для себе та зафарбувати, я абсолютно в цьому переконаний. Україна, це вже держава легенда й не може бути, аби вона не мала дипломатичних відносин з кимось. Якщо тільки не йдеться про випадок свідомого розривання відносин з тими, хто порушує наші національні інтереси", - заявив Кулеба.

За словами міністра, однією з вищезгаданих країн, є Папуа Нова Гвінея. Під час турне Кулеба мав телефонну розмову з міністром закордонних справ країни, з яким вони домовились розпочати процес встановлення дипломатичних відносин.

"А ви знаєте, що найдивовижніше? Міністра закордонних справ Папуа Нової Гвінеї звати Джастін Ткаченко. Нашого квіту по усьому світу. Навіть в цій прекрасній країні, голова МЗС є етнічним українцем. Його дідусь з Києва, він пам'ятає Україну, пам'ятає про українське коріння та дуже хоче побувати в Україні", - відзначив міністр.

Кулеба додав, що усі його турне до Африки, до Камбоджі, є замальовуванням тих самих білих плям, які повинні відкрити нові горизонти для України.