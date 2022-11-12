Белые пятна, которые нужно закрасить. Сколько стран не имеют дипотношений с Украиной?

"За 30 лет независимости Украины все еще есть 7 стран в мире с которыми не установлены дипломатические отношения. Это белые пятна, которые мы должны открыть для себя и закрасить, я абсолютно в этом убежден. Украина, это уже государство легенда и не может быть, чтобы у нее не было дипломатических отношений с кем-то. Если только речь не идет о случае сознательного разрыва отношений с теми, кто нарушает наши национальные интересы", - заявил Кулеба.

По словам министра, одной из вышеупомянутых стран является Папуа Новая Гвинея. Во время турне Кулеба разговаривал с министром иностранных дел страны, с которым они договорились начать процесс установления дипломатических отношений.

"А вы знаете, что удивительнее всего? Министра иностранных дел Папуа Новой Гвинеи зовут Джастин Ткаченко. Нашего цвета по всему миру. Даже в этой прекрасной стране, глава МИД является этническим украинцем. Его дедушка из Киева, он помнит Украину, помнит об украинских корнях и очень хочет побывать в Украине", - отметил министр.

Кулеба добавил, что все его турне в Африку, в Камбоджу, являются зарисовкой тех самых белых пятен, которые должны открыть новые горизонты для Украины.