Били підступно з різних напрямків: Ігнат розкрив тактику РФ під час нічної атаки

Російські окупанти під час масованої атаки по Україні вночі 7 жовтня застосували дрони, балістику та велику кількість крилатих ракет з різних напрямків.

Як повідомляє РБК-Україна , про це начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів в ефірі телемарафону.

"Ворог атакував з різних напрямків, підступно атакував різними засобами. У кожного засобу свої параметри польоту, напрямок руху тощо", - зазначив Ігнат.

За його словами, є влучання ракет, які пересувалися по балістичній траєкторії. Тип цих засобів ураження буде встановлено пізніше, зокрема, за уламками.

Силам оборони вдалося перехопити п’ять таких ракет, що свідчить про роботу комплексів Patriot, додав військовий. Крім того, росіяни запустили по Україні велику кількість крилатих ракет.

"Крилаті ракети різного базування - морського, наземного, повітряного. Стратегічна авіація працювала з Бєлгородської області - літаки Ту-95, Ту-160… І кораблі вже з Каспійського моря - з ракетного корабля було випущено "Калібри". Також "Іскандер-К" - також з різних напрямків", - розповів речник.

За його словами, із 48 крилатих ракет перехоплено 39, доля ще шести одиниць наразі з’ясовується. Також зі 130 дронів збито 117, серед яких, у тому числі - великий відсоток реактивних.

Ігнат пояснв, що атака, яку Росія здійснила сьогодні вночі, схожа на попередні.

Водночас кожен удар не є ідентичним - ворог певним чином змінює маршрут, враховує тактичну обстановку, дані своєї розвідки (агентурної та космічної). Також росіяни беруть до уваги погодні умови - хмарність, туманність.

"Противник все це враховує, аналізує, вивчає, де у нас знаходяться сили та засоби, які можуть перехоплювати… Це питання й до наших громадян, які люблять публікувати різні речі у соціальній мережі - щоб не робили цього", - зазначив речник.