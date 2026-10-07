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Били коварно из разных направлений: Игнат раскрыл тактику РФ во время ночной атаки

14:02 07.10.2026 Ср
3 мин
aimg Татьяна Степанова
Били коварно из разных направлений: Игнат раскрыл тактику РФ во время ночной атаки Фото: начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат (Getty Images)
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Российские оккупанты во время массированной атаки по Украине ночью 7 октября применили дроны, баллистику и большое количество крылатых ракет из разных направлений.

Как сообщает РБК-Украина, об этом начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал в эфире телемарафона.

"Враг атаковал из разных направлений, коварно атаковал разными средствами. У каждого средства свои параметры полета, направление движения и т.д.", - отметил Игнат.

По его словам, есть попадания ракет, которые передвигались по баллистической траектории. Тип этих средств поражения будет установлен позже, в частности, по обломкам.

Силам обороны удалось перехватить пять таких ракет, что говорит о работе комплексов Patriot, добавил военный. Кроме того, россияне запустили по Украине большое количество крылатых ракет.

"Крылатые ракеты разного базирования - морского, наземного, воздушного. Стратегическая авиация работала из Белгородской области - самолеты Ту-95, Ту-160… И корабли уже с Каспийского моря - с ракетного корабля были выпущены "Калибры". Также "Искандер-К" - также по разным направлениям", - рассказал спикер.

По его словам, из 48 крылатых ракет перехвачено 39, судьба еще шести единиц выясняется. Также из 130 дронов сбито 117, среди которых, в том числе - большой процент реактивных.

Игнат объяснил, что атака, которую Россия совершила сегодня ночью, похожа на предыдущие.

В то же время каждый удар не идентичен - враг определенным образом меняет маршрут, учитывает тактическую обстановку, данные своей разведки (агентурной и космической). Также россияне принимают во внимание погодные условия - облачность, туманность.

"Противник все это учитывает, анализирует, изучает, где у нас находятся силы и средства, которые могут перехватывать… Это вопрос и к нашим гражданам, которые любят публиковать разные вещи в социальной сети - чтобы не делали этого", - отметил спикер.

Массированная атака на Украину

Напомним, этой ночью Россия совершила новую масштабную атаку на разные регионы Украины. На этот раз враг применил немало ракет и дронов разных типов.

Основными направлениями удара стали Киевская, Харьковская, Полтавская, Черниговская и Днепропетровская области.

В частности, сегодня около 06:00 российские оккупанты нанесли ракетный удар по Прилукам - одно из попаданий пришлось непосредственно на жилую многоэтажку. В момент атаки жильцы дома еще находились в своих квартирах.

Пока известно о 14 погибших и десятках пострадавших. Среди жертв есть дети.

В настоящее время на месте обстрела работают экстренные службы, полицейские, спасатели и медики. Специалисты ликвидируют последствия атаки и помогают пострадавшим.

Обо всех последствиях вражеских ударов в ночь на 7 октября читайте в материале РБК-Украина.

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