Били коварно из разных направлений: Игнат раскрыл тактику РФ во время ночной атаки
Российские оккупанты во время массированной атаки по Украине ночью 7 октября применили дроны, баллистику и большое количество крылатых ракет из разных направлений.
Как сообщает РБК-Украина, об этом начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал в эфире телемарафона.
"Враг атаковал из разных направлений, коварно атаковал разными средствами. У каждого средства свои параметры полета, направление движения и т.д.", - отметил Игнат.
По его словам, есть попадания ракет, которые передвигались по баллистической траектории. Тип этих средств поражения будет установлен позже, в частности, по обломкам.
Силам обороны удалось перехватить пять таких ракет, что говорит о работе комплексов Patriot, добавил военный. Кроме того, россияне запустили по Украине большое количество крылатых ракет.
"Крылатые ракеты разного базирования - морского, наземного, воздушного. Стратегическая авиация работала из Белгородской области - самолеты Ту-95, Ту-160… И корабли уже с Каспийского моря - с ракетного корабля были выпущены "Калибры". Также "Искандер-К" - также по разным направлениям", - рассказал спикер.
По его словам, из 48 крылатых ракет перехвачено 39, судьба еще шести единиц выясняется. Также из 130 дронов сбито 117, среди которых, в том числе - большой процент реактивных.
Игнат объяснил, что атака, которую Россия совершила сегодня ночью, похожа на предыдущие.
В то же время каждый удар не идентичен - враг определенным образом меняет маршрут, учитывает тактическую обстановку, данные своей разведки (агентурной и космической). Также россияне принимают во внимание погодные условия - облачность, туманность.
"Противник все это учитывает, анализирует, изучает, где у нас находятся силы и средства, которые могут перехватывать… Это вопрос и к нашим гражданам, которые любят публиковать разные вещи в социальной сети - чтобы не делали этого", - отметил спикер.
Массированная атака на Украину
Напомним, этой ночью Россия совершила новую масштабную атаку на разные регионы Украины. На этот раз враг применил немало ракет и дронов разных типов.
Основными направлениями удара стали Киевская, Харьковская, Полтавская, Черниговская и Днепропетровская области.
В частности, сегодня около 06:00 российские оккупанты нанесли ракетный удар по Прилукам - одно из попаданий пришлось непосредственно на жилую многоэтажку. В момент атаки жильцы дома еще находились в своих квартирах.
Пока известно о 14 погибших и десятках пострадавших. Среди жертв есть дети.
В настоящее время на месте обстрела работают экстренные службы, полицейские, спасатели и медики. Специалисты ликвидируют последствия атаки и помогают пострадавшим.
Обо всех последствиях вражеских ударов в ночь на 7 октября читайте в материале РБК-Украина.