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Війська РФ завдали майже 70 ударів по Сумській області

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Четвер 23 березня 2023 21:36
Війська РФ завдали майже 70 ударів по Сумській області Фото: Війська РФ завдали майже 70 ударів по Сумській області (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У четвер, 23 березня, російські війська вкотре обстріляли прикордоння Сумської області. Протягом дня зафіксовано 68 "прильотів" із різних видів зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію Сумської ОВА в Telegram.

Так, росіяни обстріляли з мінометів Новослобідську громаду.

В той самий час Білопільська громада потрапила під ворожий гранатометний обстріл.

При цьому окупанти обстріляли Великописарівську громаду з мінометів та РСЗВ.

Крім того, Глухівська громада потрапила під обстріл зі ствольної артилерії.

"Без втрат і руйнувань серед мирного населення області", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 22 березня росіяни здійснили обстріл територіями чотирьох громад у Сумській області.

Крім того, напередодні російські війська вкотре обстріляли прикордоння Чернігівської області.

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