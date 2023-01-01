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Били, як з артилерії. Ігнат розповів про роботу NASAMS під час новорічної атаки

Новость на русском →
Україна, Неділя 01 січня 2023 12:43
Били, як з артилерії. Ігнат розповів про роботу NASAMS під час новорічної атаки Фото: речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат (mil in ua)
Автор: Наталія Юрченко

Бійці протиповітряної оборони під час новорічної атаки використовували зенітні ракетні комплекси NASAMS для збиття ворожих дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"Бачимо, що небо було дійсно під надійним захистом. Хочеться ще відзначити допомогу партнерів. Для них має бути такий знак-сигнал, тому що NASAMS ледве встигали перезаряджати наші військовослужбовці. Як з артилерії ними лупили", - сказав він.

Ігнат пояснив, що ніхто у світі ще не мав подібного досвіду використання NASAMS, бо українські захисники перезаряджали комплекс під час ведення бою. Водночас речник заявив, що Україна потребує більше систем ППО NASAMS.

"Це ще один сигнал нашим партнерам - наскільки вправно та ефективно в таких бойових умовах можуть застосовувати бойову техніку іноземного виробництва наші фахівці, які лише кілька тижнів тому проходили навчання", - додав Ігнат.

Нагадаємо, у новорічну ніч українська ППО збила 45 ворожих дронів типу Shahed.

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