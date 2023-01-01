Били, как из артиллерии. Игнат рассказал о работе NASAMS во время новогодней атаки

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

"Видим, что небо было действительно под надежной защитой. Хочется еще отметить помощь партнеров. Для них должен быть такой знак-сигнал, потому что NASAMS едва успевали перезаряжать наши военнослужащие. Как из артиллерии ими лупили", - сказал он.

Игнат объяснил, что никто в мире еще не имел подобного опыта использования NASAMS, потому что украинские защитники перезаряжали комплекс во время ведения боя. В то же время спикер заявил, что Украина нуждается в большем количестве систем ПВО NASAMS.

"Это еще один сигнал нашим партнерам - насколько умело и эффективно в таких боевых условиях могут применять боевую технику иностранного производства наши специалисты, которые лишь несколько недель назад проходили обучение", - добавил Игнат.