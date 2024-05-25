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Били "Искандером". Правоохранители показали фото последствий удара РФ по Харькову

Харьков, Суббота 25 мая 2024 10:00
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Били "Искандером". Правоохранители показали фото последствий удара РФ по Харькову Фото: РФ ударила по Харькову "Искандером" 25 мая (t.me/prokuratura_kharkiv)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска в ночь на 25 мая ударили по Харькову "Искандером". Появились фото последствий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую облпрокуратуру.

По данным следствия, 25 мая, примерно в 00:40, враг нанес ракетные удары по Слободскому району г. Харькова.

"Поврежден лицей, автомобили. В жилых домах выбиты окна", - говорится в сообщении.

Последствия обстрела Харькова 25 мая (t.me/prokuratura_kharkiv)

По предварительным данным, оккупанты ударили по городу двумя ракетами "Искандер-М".

При процессуальном руководстве Слободской окружной прокуратуры г. Харькова начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Обстрел Харькова

Российские оккупанты в ночь на 25 мая обстреляли Харьков и район. Для обстрела города захватчики применили баллистические ракеты. Первоначально сообщалось про ракеты С-300.

В частности, по данным прокуратуры, в Слободском районе Харькова, который расположен в южной части города, было два попадания - первое зафиксировано по зданию лицея, другое - в промышленной зоне. К счастью, обошлось без пострадавших.

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