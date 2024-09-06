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Били балістикою. В Павлограді вже понад 50 постраждалих після атаки РФ

Фото: через обстріл РФ у Павлограді вже понад 50 постраждалих (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Наталія Гурковська

У Павлограді вже понад 50 постраждалих після атаки РФ 6 вересня. Найменшому з них - 4 роки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, Повітряні сили ЗСУ, ДСНС України.

"Вже пів сотні постраждалих", - написав Лисак.

За його даними, найстаршим 86 років, найменшому - 4.

"Всім надають необхідну допомогу. Побиті оселі місцевих. Наслідки ще уточнюють", - додав голова ОВА.

55 постраждалих

Близько 13:40 рятувальники повідомили про 55 постраждалих в Павлограді після атаки РФ.

"До 55 осіб зросла кількість постраждалих внаслідок російської атаки по Павлограду. Загинула 1 людина", - розповіли у ДСНС.

 

Аварійно-рятувальні роботи на місці удару у Павлограді тривають (t.me/dsns_telegram)

РФ била балістичними ракетами

6 вересня, близько 10.00, російські окупанти завдали ракетного удару по цивільній інфраструктурі міста Павлоград Дніпропетровської області.

"Попередньо застосовано п’ять балістичних ракет типу "Іскандер-М"/KN-23 із Воронезької та Ростовської областей. Нажаль, є постраждалі. Закликаємо не ігнорувати повітряну тривогу!" - розповіли у Повітряних силах.

 

Атака на Павлоград

Російські війська обстріляли Павлоград 6 вересня. У місті лунали вибухи. Через деякий час після того, як військові повідомили про швидкісні цілі у напрямку міста та загрозу балістики, в ОВА повідомили, що через атаку на Павлоград п'ять людей постраждали, є руйнування.

Потім кількість постраждалих у Павлограді через атаку РФ різко зросла - з 5 до 18 людей, також стало відомо про першу жертву.

Після цього цифри знову продовжили зростати – 30 постраждалих, пізніше у Павлограді вже нарахували 40 постраждалих через обстріл РФ. Серед них - щонайменше троє дітей.

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