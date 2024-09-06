Били балістикою. В Павлограді вже понад 50 постраждалих після атаки РФ

Атака на Павлоград

Російські війська обстріляли Павлоград 6 вересня. У місті лунали вибухи. Через деякий час після того, як військові повідомили про швидкісні цілі у напрямку міста та загрозу балістики, в ОВА повідомили, що через атаку на Павлоград п'ять людей постраждали, є руйнування.

Потім кількість постраждалих у Павлограді через атаку РФ різко зросла - з 5 до 18 людей, також стало відомо про першу жертву.

Після цього цифри знову продовжили зростати – 30 постраждалих, пізніше у Павлограді вже нарахували 40 постраждалих через обстріл РФ. Серед них - щонайменше троє дітей.

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