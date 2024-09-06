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Били баллистикой. В Павлограде уже 50 пострадавших после атаки РФ

Фото: из-за обстрела РФ в Павлограде уже 50 пострадавших (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Наталия Гурковская

В Павлограде уже 50 пострадавших после атаки РФ 6 сентября. Самому маленькому из них - 4 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, Воздушные силы ВСУ.

"Уже полсотни пострадавших", - написал Лысак.

По его данным, самым старшим 86 лет, самому маленькому - 4.

"Всем оказывают необходимую помощь. Побитые дома местных. Последствия еще уточняют", - добавил глава ОВА.

РФ била баллистическими ракетами

6 сентября, около 10.00, российские оккупанты нанесли ракетный удар по гражданской инфраструктуре города Павлоград Днепропетровской области.

"Предварительно применено пять баллистических ракет типа "Искандер-М"/KN-23 из Воронежской и Ростовской областей. К сожалению, есть пострадавшие. Призываем не игнорировать воздушную тревогу!" - рассказали в Воздушных силах.

Атака на Павлоград

Российские войска обстреляли Павлоград 6 сентября. В городе гремели взрывы. Через некоторое время после того, как военные сообщили о скоростных целях в направлении города и угрозе баллистики, в ОВА сообщили, что из-за атаки на Павлоград пять людей пострадали, есть разрушения.

Потом число пострадавших в Павлограде из-за атаки РФ резко возросло - с 5 до 18 людей, также стало известно о первой жертве.

После этого цифры снова продолжили расти - 30 пострадавших, позже в Павлограде уже насчитали 40 пострадавших из-за обстрела РФ. Среди них - минимум трое детей.

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