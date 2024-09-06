Били баллистикой. В Павлограде уже 50 пострадавших после атаки РФ

Атака на Павлоград

Российские войска обстреляли Павлоград 6 сентября. В городе гремели взрывы. Через некоторое время после того, как военные сообщили о скоростных целях в направлении города и угрозе баллистики, в ОВА сообщили, что из-за атаки на Павлоград пять людей пострадали, есть разрушения.

Потом число пострадавших в Павлограде из-за атаки РФ резко возросло - с 5 до 18 людей, также стало известно о первой жертве.

После этого цифры снова продолжили расти - 30 пострадавших, позже в Павлограде уже насчитали 40 пострадавших из-за обстрела РФ. Среди них - минимум трое детей.

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