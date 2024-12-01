Били далі за HIMARS. Військові розповіли про перші атаки дронів вглиб РФ

Українські захисники за допомогою безпілотників ще у 2022 році завдавали ударів по логістичних хабах російських окупантів на глибині до 120 км. При цьому з артилерійських систем HIMARS тоді можна було уражати склади ворога на глибині до 70-80 км від лінії фронту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт 14-ого окремого полку безпілотних авіаційних комплексів (БпАК) Служби безпеки України.

Застосування БПЛА та перевага ЗСУ

Бійці зазначили, що з самого початку широкомасштабного вторгення РФ в Україну безпілотні авіаційні системи стали "чи не головним чинником, що забезпечив значну перевагу" ЗСУ над ворогом на полі бою.

"Починаючи від маленьких коптерів типу Autel чи Mavic, закінчуючи великими Bayraktar TB2, саме дрони стали тією інновацією, яка допомогла дати відсіч агресору та кардинально змінила характер ведення бойових дій", - йдеться в публікації 14 ОП БпАК.

Своєю чергою окупанти вирішили масштабували виробництво та застосування безпілотників різних видів, й досягли з Силами оборони України паритету по кількості застосувань вже на початку осені 2022 року.

Відтак українські захисники надалі забезпечувати перевагу над противником могли завдяки якіснішому застосування нового виду озброєння, ніж загарбники, розповіли в БпАК.

Формування БпАК в Силах оборони і безпеки України

Цим, зокрема, мав займатися окремий експериментальний підрозділ, який фокусувався виключно на застосуванні безпілотних авіаційних комплексів (БпАК), на всіх рівнях, починаючи з тактичного. Працювати слід було на "найбільш затребуваних напрямках".

Формували підрозділ вихідці із Сил Спеціальних Операцій (ССО), яку очолював офіцер з позивним "Фідель". Загалом окремий батальйон БпАК 190-го Навчального центру розпочав свій бойовий шлях у жовтні 2022 року.

Дронові операції і знищення логістики ворога

Вже в листопаді позаминулого року підрозділ провів низку успішних операцій зі знищення великих логістичних вузлів російських окупантів.

"На той момент, новоприбулі артилерійські системи HIMARS, що завдавали уражень по великих ворожих складах з боєприпасами, могли працювати лише на глибину до 70-80 км від лінії бойового зіткнення", - зауважили в 14 ОП БпАК.

Між тим бійці БпАК, застосовуючи інноваційні безпілотні авіаційні системи, завдавали ударів по великих логістичним хабах окупантів на глибині до 120 км.

Відчутні удари змусили ворога перенести свою логістику щонайменше на 120 км від лінії фронту, розповіли військові окремого полку.

Роль БпАК в контрнаступі та інших операціях ЗСУ

"Це, у свою чергу, значно ускладнило забезпечення окупаційних військ на лівому березі Дніпра та створило передумови для успішних контрнаступальних дій СОУ на Херсонському напрямку", - передали в 14 ОП БпАК.

Восени 2023 року 14-й полк БпАК було залучено до великого контрнаступу ЗСУ на Запорізькому напрямку. Підрозділи полку забезпечували підтримку контрнаступальних дій СОУ, а також завдавали ударів по російських позиціях вглиб окупованої частини Херсонщини.

В лютому 2024 року, у взаємодії з Десантно-штурмовими військами та ССО, підрозділи полку стримували наступ противника на Авдіївському напрямку.

А від серпня цього року підрозділи 14-го полку БпАК беруть участь в наступальних діях ЗСУ в Курській області.