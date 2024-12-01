Били дальше чем HIMARS. Военные рассказали о первых атаках дронов вглубь РФ

Украинские защитники с помощью беспилотников еще в 2024 году наносили удары по логистическим хабам российских оккупантов на глубине до 120 км. При этом из артиллерийских систем HIMARS тогда можно поражать склады врага на глубине до 70-80 км от линии фронта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт 14-го отдельного полка беспилотных авиационных комплексов (БпАК) Службы безопасности Украины.

Применение БПЛА и преимущество ВСУ

Бойцы отметили, что с самого начала широкомасштабного вторжения РФ в Украину беспилотные авиационные системы стали "едва ли не главным фактором, обеспечившим значительное преимущество" ВСУ над врагом на поле боя.

"Начиная от маленьких коптеров типа Autel или Mavic, заканчивая крупными Bayraktar TB2, именно дроны стали той инновацией, которая помогла дать отпор агрессору и кардинально изменила характер ведения боевых действий", - говорится в публикации 14 ОП БпАК.

В свою очередь оккупанты решили масштабировать производство и применение беспилотников разных видов и достигли с Силами обороны Украины паритета по количеству применений уже в начале осени 2022 года.

Соответственно, украинские защитники в дальнейшем могли обеспечивать преимущество над противником благодаря более качественному применению нового вида вооружения, чем захватчики, рассказали в БпАК.

Формирование БпАК в Силах обороны и безопасности Украины

Этим, в частности, должно заниматься отдельное экспериментальное подразделение, которое фокусировалось исключительно на применении беспилотных авиационных комплексов (БпАК), на всех уровнях, начиная с тактического. Работать нужно было "на наиболее востребованных направлениях".

Формировали подразделение выходцы из Сил Специальных Операций (ССО), которую возглавлял офицер с позывным "Фидель".

Дроновые операции и уничтожение логистики врага

Уже в ноябре позапрошлого года подразделение провело ряд успешных операций по уничтожению крупных логистических узлов российских оккупантов.

"На тот момент, новоприбывшие артиллерийские системы HIMARS, наносившие удары по большим вражеским складам с боеприпасами, могли работать лишь на глубину до 70-80 км от линии боевого столкновения", - отметили в 14 ОП БпАК.

Между тем бойцы БпАК, применяя инновационные беспилотные авиационные системы, наносили удары по крупным логистическим хабам оккупантов на глубине до 120 км.

Ощутимые удары заставили врага перенести свою логистику не менее чем на 120 км от линии фронта, рассказали военные отдельного полка.

Роль БпАК в контрнаступлении и других операциях ВСУ

"Это, в свою очередь, значительно усложнило обеспечение оккупационных войск на левом берегу Днепра и создало предпосылки для успешных контрнаступательных действий СОУ на Херсонском направлении", - передали в 14 ОП БпАК.

Осенью 2023 года 14-й полк БпАК был привлечен к большому контрнаступлению ВСУ на Запорожском направлении. Подразделения полка обеспечивали поддержку контрнаступательных действий СОУ, а также наносили удары по российским позициям вглубь оккупированной части Херсонской области.

В феврале 2024 года, при взаимодействии с Десантно-штурмовыми войсками и ССО, подразделения полка сдерживали наступление противника на Авдеевском направлении.

С августа этого года подразделения 14-го полка БпАК принимают участие в наступательных действиях ВСУ в Курской области.