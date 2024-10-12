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Сирський провів нараду з командирами щодо безпілотників: які результати

Україна , Субота 12 жовтня 2024 11:06
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Сирський провів нараду з командирами щодо безпілотників: які результати Фото: головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів нараду з командирами підрозділів безпілотних систем. Були ухвалені рішення щодо використання дронів на фронті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головкома у Telegram.

Нарада була у закритому форматі відеоконференцзв'язку. Командування підбило підсумки спільної роботи.

Сирський заслухав доповідь командувача Сил безпілотних систем ЗСУ полковника Вадима Сухаревського щодо формування визначених підрозділів, а також результатів застосування дронів.

Також доповідали керівники структурних підрозділів видів і родів ЗСУ та інших складових Сил оборони України щодо розвитку спроможностей підрозділів безпілотних авіаційних комплексів.

"Визначив конкретні задачі з прискорення розвитку цього роду сил, нарощування чисельності підрозділів БпАК, реагування на нові виклики з боку ворога та впровадження на полі бою передових технологічних розробок", - повідомив головком.

Як зазначив Сирський, за підсумками вересня є позитивна динаміка ураження і знищення ворожих цілей ударними дронами. Головнокомандувач нагородив відзнаками 147 військових.

"Подяка всім, хто розробляє, виробляє та постачає дрони до війська. Окрема вдячність за підготовку майбутніх операторів БпЛА", - додав він.

Сирський провів нараду з командирами щодо безпілотників: які результати

Фото: Сирський провів нараду щодо безпілотників (t.me/osirskiy)

Українські дрони

З початку повномасштабної війни Україна наростила виробництво дронів різних типів. Безпілотники виробляють як державні, так і приватні компанії.

В Україні виробляють не лише коптери, але й ударні дрони, розвідувальні безпілотники та морські дрони. Завдяки ним українські захисники атакують російські кораблі та об'єкти у Чорному морі.

За словами президента Володимира Зеленського, Україна може виробляти 4 мільйони дронів на рік.

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Збройні сили України Дрони Олександр Сирський
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