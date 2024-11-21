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Міноборони розширило мережу сертифікованих шкіл операторів БПЛА

Україна, Четвер 21 листопада 2024 11:09
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Міноборони розширило мережу сертифікованих шкіл операторів БПЛА Фото: в Україні вже є 33 сертифіковані школи дронів (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

На початку жовтня Міністерство оборони України запустило експериментальний проєкт сертифікації шкіл операторів безпілотних літальних апаратів (БПЛА). За перші тижні проєкту сертифікати отримали 33 організації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони України.

Проєкт спрямований на вдосконалення підходів до підготовки майбутніх операторів, інструкторів і зовнішніх екіпажів БПЛА та безпілотних авіаційних комплексів (БПАК) для Збройних Сил України.

"Воювати мають дрони, а люди - керувати ними з безпечної відстані," - підкреслив заступник міністра оборони України Анатолій Клочко.

Він зазначив, що в умовах сучасної війни керування безпілотниками стає не просто хобі, а необхідністю. Зростання кількості підрозділів, які використовують безпілотні системи, збільшує попит на кваліфікованих операторів, що потребує розширення мережі сертифікованих шкіл.

Процедура сертифікації

Процес сертифікації шкіл організовано Головним управлінням державної авіації України. Комісія з представників управління протягом п’яти днів розглядає заявки організацій і приймає рішення про надання сертифіката або обґрунтовану відмову.

Сертифіковані школи співпрацюють із навчальними центрами Збройних Сил України, залучаючи їхніх представників до проведення практичних іспитів. Випускники, які успішно складають іспити, отримують сертифікати з рекомендаціями щодо присвоєння військово-облікової спеціальності (ВОС).

Підготовка військових і цивільних

Військовослужбовці, які проходять навчання в сертифікованих школах, можуть отримати ВОС безпосередньо після іспиту. Цивільні випускники зможуть отримати спеціальність лише після набуття статусу військовослужбовця і базової загальновійськової підготовки (БЗВП).

Важливим компонентом є ведення реєстрів сертифікованих шкіл і випускників, що дозволить Силам оборони України ефективно використовувати потенціал підготовлених операторів для виконання завдань із застосуванням безпілотних систем.

Запровадження сертифікації підкреслює прагнення України до системного розвитку безпілотних технологій, які є невід’ємною частиною сучасної війни та обороноздатності країни.

Нагадаємо,що у жовтні Міністерство оборони України вперше сертифікувало приватну школу операторів дронів. Її випускники отримали офіційну військову спеціальність.

Крім того, Британія виділила на військову допомогу Україні понад 9,5 млн доларів. Їх витратять на закупівлю дронів.

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