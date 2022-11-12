Протягом доби поліція задокументувала 15 ворожих обстрілів по Донецькій області. Є поранені та загиблі серед цивільних.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Національної поліції України.

Зазначається, що під удар потрапили 7 населених пунктів.

"Є вбиті та поранені мирні жителі. Ворог атакував міста Авдіївка, Бахмут, Торецьк, Вугледар, села Карлівка, Бердичі, Сєверне", - пише пресслужба.

Окупанти били з артилерії та РСЗВ. Пошкодили 4 житлових будинків. Найбільше ударів витримала Авдіївка. Росіяни влучили по оселі, внаслідок чого загинула людина. Також поранення отримали у Бахмуті та Вугледарі.

"За допомогою поліції евакуйовано ще 188 людей, з початку обов’язкової евакуації – понад 29 100 осіб, серед них 4506 – діти, 1840 – люди з інвалідністю", - додає поліція.

Фото: Били з артилерії та РСЗВ, є загиблі: росіяни 15 разів обстріляли Донецьку область (t.me/UA_National_Police)