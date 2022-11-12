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Били из артиллерии и РСЗО, есть погибшие: россияне 15 раз обстреляли Донецкую область

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Суббота 12 ноября 2022 11:30
Били из артиллерии и РСЗО, есть погибшие: россияне 15 раз обстреляли Донецкую область Фото: Били из артиллерии и РСЗО, есть погибшие: россияне 15 раз обстреляли Донецкую область (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

За сутки полиция задокументировала 15 вражеских обстрелов по Донецкой области. Есть раненые и погибшие среди гражданских.

Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Национальной полиции Украины.

Под удар попали 7 населенных пунктов.

"Есть убитые и раненые мирные жители. Враг атаковал города Авдеевка, Бахмут, Торецк, Угледар, села Карловка, Бердичи, Северное", - пишет пресс-служба.

Оккупанты били из артиллерии и РСЗО. Повредили 4 жилых дома. Больше всего ударов выдержала Авдеевка. Россияне попали по дому, в результате чего погиб человек. Также ранения получили в Бахмуте и Угледаре.

"С помощью полиции эвакуированы еще 188 человек, с начала обязательной эвакуации - более 29 100 человек, среди них 4506 - дети, 1840 - люди с инвалидностью", - добавляет полиция.

Фото: Били из артиллерии и РСЗО, есть погибшие: россияне 15 раз обстреляли Донецкую область (t.me/UA_National_Police)

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