UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Били з артилерії та мінометів. З ночі окупанти вже 5 разів атакували Сумську область

Фото: окупанти вже 5 разів обстріляли Сумську область з артилерії та мінометів 5 травня (t.me/ok_pivnich1)
Автор: Наталія Гурковська

Станом на 08:00 п'ятниці, 5 травня, російські війська п'ять разів обстріляли прикордоння Сумської області, зафіксовано 37 "приходів". Ворог бив з артилерії та мінометів, пошкоджено цивільний будинок та подвір'я.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОК "Північ".

Згідно зі зведенням військових, з опівночі прикордонний регіон потерпав від атак кожні декілька годин. А саме:

  • з 00:01 до 00:19 зафіксовано 6 приходів ймовірно з САУ, по н.п. Бачівськ.
  • з 23:57 до 00:05 зафіксовано 3 приходи ймовірно зі ствольної артилерії, в районі н.п. Баранівка.
  • з 03:05 до 03:15 зафіксовано 4 приходи, ймовірно з міномету 120 мм, в район н.п. Стара Гута.
  • з 05:55 до 06:10 20 приходів, ймовірно з міномету 82 мм, в районі н.п. Фотовиж.
  • з 06:11 до 06:25 зафіксовано 4 приходи, ймовірно з міномету 120 мм, по н.п. Товстодубове, В результаті обстрілу пошкоджено цивільний будинок та подвір'я. Про втрати серед місцевого населення інформація не надходила.

Наслідки обстрілу населеного пункту Товстодубове Сумської області (t.me/ok_pivnich1)

Як повідомлялось, у четвер, 4 травня, російські війська вкотре атакували Сумську область. Протягом дня окупанти здійснили 14 обстрілів прикордонних громад, внаслідок яких постраждала одна людина.

Нагадаємо, у середу, 3 травня, росіяни понад 60 разів обстріляли прикордонні території Сумської області. Внаслідок атаки постраждала одна людина.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сумська область