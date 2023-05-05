Били з артилерії та мінометів. З ночі окупанти вже 5 разів атакували Сумську область

Станом на 08:00 п'ятниці, 5 травня, російські війська п'ять разів обстріляли прикордоння Сумської області, зафіксовано 37 "приходів". Ворог бив з артилерії та мінометів, пошкоджено цивільний будинок та подвір'я.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОК "Північ".
Згідно зі зведенням військових, з опівночі прикордонний регіон потерпав від атак кожні декілька годин. А саме:
Наслідки обстрілу населеного пункту Товстодубове Сумської області (t.me/ok_pivnich1)
Як повідомлялось, у четвер, 4 травня, російські війська вкотре атакували Сумську область. Протягом дня окупанти здійснили 14 обстрілів прикордонних громад, внаслідок яких постраждала одна людина.
Нагадаємо, у середу, 3 травня, росіяни понад 60 разів обстріляли прикордонні території Сумської області. Внаслідок атаки постраждала одна людина.
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