Били из артиллерии и минометов. С ночи оккупанты уже 5 раз атаковали Сумскую область

Согласно сводке военных, с полуночи пограничный регион страдал от атак каждые несколько часов. А именно:

с 00:01 до 00:19 зафиксировано 6 приходов предположительно из САУ, по н.п. Бачевск;

зафиксировано 6 приходов предположительно из САУ, по н.п. Бачевск; с 23:57 до 00:05 зафиксировано 3 прихода вероятно из ствольной артиллерии, в районе н.п. Барановка;

зафиксировано 3 прихода вероятно из ствольной артиллерии, в районе н.п. Барановка; с 03:05 до 03:15 зафиксировано 4 прихода, вероятно из миномета 120 мм, в район н.п. Старая Гута;

зафиксировано 4 прихода, вероятно из миномета 120 мм, в район н.п. Старая Гута; с 05:55 до 06:10 20 приходов, вероятно из миномета 82 мм, в районе н.п. Фотовыж.

20 приходов, вероятно из миномета 82 мм, в районе н.п. Фотовыж. с 06:11 до 06:25 зафиксировано 4 прихода, вероятно из миномета 120 мм, по н.п. Толстодубовое, в результате обстрела поврежден гражданский дом и двор. О потерях среди местного населения информация не поступала.

Последствия обстрела населенного пункта Толстодубово Сумской области (t.me/ok_pivnich1)

Как сообщалось, в четверг, 4 мая, российские войска в очередной раз атаковали Сумскую область. В течение дня оккупанты совершили 14 обстрелов пограничных общин, в результате которых пострадал один человек.

Напомним, в среду, 3 мая, россияне более 60 раз обстреляли приграничные территории Сумской области. В результате атаки пострадал один человек.