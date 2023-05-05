Били из артиллерии и минометов. С ночи оккупанты уже 5 раз атаковали Сумскую область

По состоянию на 08:00 пятницы, 5 мая, российские войска пять раз обстреляли приграничье Сумской области, зафиксировано 37 "приходов". Враг бил из артиллерии и минометов, поврежден гражданский дом и двор.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОК "Север".
Согласно сводке военных, с полуночи пограничный регион страдал от атак каждые несколько часов. А именно:
Последствия обстрела населенного пункта Толстодубово Сумской области (t.me/ok_pivnich1)
Как сообщалось, в четверг, 4 мая, российские войска в очередной раз атаковали Сумскую область. В течение дня оккупанты совершили 14 обстрелов пограничных общин, в результате которых пострадал один человек.
Напомним, в среду, 3 мая, россияне более 60 раз обстреляли приграничные территории Сумской области. В результате атаки пострадал один человек.
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