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В Белгородской области заявили о якобы сбитии дрона: обломки упали в поле

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Россия, Четверг 06 апреля 2023 16:10
В Белгородской области заявили о якобы сбитии дрона: обломки упали в поле Фото: в Белгородской области заявили о якобы сбитии дрона (t.me/vvgladkov)
Автор: Елизавета Драбкина

В Валуйском городском округе Белгородской области РФ заявили о якобы сбитии беспилотника в четверг, 6 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.

Он заявил, что система ПВО якобы сбила дрон.

При этом пострадавших и повреждений нет, а обломки беспилотника упали в поле.

По его словам, оперативная группа занимается обследованием территории.

Напомним, сегодня в РФ заявили о падении "самодельного беспилотника" возле завода по производству ракет в подмосковных Химках.

Кроме того, в Брянской области сегодня заявили о так называемой попытке проникновения "украинских диверсантов" в село Случовск.

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