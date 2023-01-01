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У Білгородській області повідомляють про вибухи

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Білгородська область, Неділя 01 січня 2023 00:33
У Білгородській області повідомляють про вибухи Фото: у Білгородській області повідомляють про вибухи (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

У Білгородській області в ніч проти 1 січня пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві соцмережі.

Місцеві жителі повідомляють про роботу систем ППО.

Також повідомляється про "прильоти". Влада стверджує, що в селі Нова Нелідівка вибиті вікна у чотирьох приватних домоволодіннях.

Раніше в Шебекінському міському окрузі Білгородської області повідомили про обстріл підприємства.

Раніше Брянській області була знищена російська зенітно-ракетна система С-300.

До цього у Білгородській області РФ заявили про роботу системи ППО. Збита ракета впала на розв'язку однієї з автошляхів.

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