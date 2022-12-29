У Бєлгородській області повідомили про вибухи: ракета впала на дорогу
У Бєлгородській області РФ вранці 29 грудня заявили про роботу системи ППО. Збита ракета впала на розв'язку однієї з автошляхів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення місцевого губернатора В'ячеслава Гладкова.
"Над Бєлгородом та Бєлгородським районом спрацювала наша система ППО. Постраждалих немає. Про наслідки на землі оперативні служби уточнюють інформацію", - пише він.
При цьому Гладков додав, що "один із фрагментів" ракети впав на розв'язку автодороги Комсомольський-Майський. Внаслідок чого сталося спалах трави. За його словами, пожежу вже загасили.
Нагадаємо, в російському місті Шебекіно Білгородської області 20 грудня заявили про "обстріл". Над містом піднявся чорний клуб диму, а жителі залишилися без води і світла.
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