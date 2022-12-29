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У Бєлгородській області повідомили про вибухи: ракета впала на дорогу

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Бєлгородська область, Четвер 29 грудня 2022 09:09
У Бєлгородській області повідомили про вибухи: ракета впала на дорогу Фото: у Бєлгородській області повідомили про вибухи (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

У Бєлгородській області РФ вранці 29 грудня заявили про роботу системи ППО. Збита ракета впала на розв'язку однієї з автошляхів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення місцевого губернатора В'ячеслава Гладкова.

"Над Бєлгородом та Бєлгородським районом спрацювала наша система ППО. Постраждалих немає. Про наслідки на землі оперативні служби уточнюють інформацію", - пише він.

При цьому Гладков додав, що "один із фрагментів" ракети впав на розв'язку автодороги Комсомольський-Майський. Внаслідок чого сталося спалах трави. За його словами, пожежу вже загасили.

Нагадаємо, в російському місті Шебекіно Білгородської області 20 грудня заявили про "обстріл". Над містом піднявся чорний клуб диму, а жителі залишилися без води і світла.

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