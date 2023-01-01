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В Белгородской области сообщают о взрывах

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Белгородская область, Воскресенье 01 января 2023 00:33
В Белгородской области сообщают о взрывах Фото: в Белгородской области сообщают о взрывах (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

В Белгородской области в ночь на 1 января прогремели взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные соцсети.

Местные жители сообщают о работе систем ПВО.

Также сообщается о "прилетах". Власти утверждают, что в селе Новая Нелидовка выбиты окна в четырех частных домовладениях.

Ранее в Шебекинском городском округе Белгородской области сообщили об обстреле предприятия.

Ранее Брянской области біла уничтожена российская зенитно-ракетная система С-300.

До этого в Белгородской области РФ заявили о работе системы ПВО. Сбитая ракета упала на развязку одной из автодорог.

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