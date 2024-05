"Бєлгородська область - лише початок". Як удари зброєю США по РФ допоможуть Україні на фронті

Зміст

Є "зелене світло", але з обмеженнями: що відомо

Байден погодився під тиском своїх радників та союзників, пише The New York Times. Американський президент вперше дозволив завдавати обмежених ударів по території країни з ядерною зброєю. Але у Білому домі наголошують, що йдеться про акти самооборони, щоб Україна змогла захистити Харків від КАБів, ракет та артилерії.

"Нещодавно президент доручив команді забезпечити, щоб Україна могла використовувати зброю США для протидії вогневим діям у Харківській області, щоб Україна могла завдати удару по російських силах, які атакують або готуються атакувати", - зазначив один з чиновників.

Зміни у політиці Вашингтона набули чинності у четвер, 30 травня. При цьому уточнюється, що заборона на далекобійні ракети ATACMS залишається чинною.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив позитивний месидж від американської сторони. І додав, що не може розповісти деталі, але рішення США - це крок уперед та можливість захистити жителів прикордонних територій.

Як наголошують у The Guardian, удари можуть завдаватися по військах та командних центрах у регіоні, який межує з Харківською областю. Перші атаки очікуються протягом кількох годин чи днів.

Керівник Центру військово-політичних досліджень Олександр Мусієнко робить висновок, що найближчим часом ми побачимо досить потужні удари по Бєлгородській області.

"Власне, пішов процес надання допомоги, щоб ми вдарили по концентрації російських військ. Які просто зараз продовжують формувати угруповання для подальшого наступу в Харківській області", - розповів він РБК-Україна.

Як Україна битиме американською зброєю по РФ

Військовий експерт Владислав Селезньов також чекає на удари по об'єктах як мінімум на території Білгородської областей.

"Це справді дуже важливо. Починаючи від літаків, які запускають звідти КАБи, і закінчуючи ракетними комплексами типу "Іскандер-К", "Іскандер-М", пусковими установками С-300/С-400. Ми маємо знищувати ворожі цілі, бо це законно", - наголосив він у розмові з виданням.

Більше того, тепер, якщо українська розвідка чітко знає, де саме зосереджені жива сила та техніка, є право в рамках превентивних заходів вдарити американською зброєю. "Аж надто зухвало окупанти поводяться за кілька кілометрів від кордону, при цьому постійно працюють артилерія, міномети, ракети і КАБи", - додав він.

За його словами, відкривається можливість застосування широкого спектра озброєнь. Наприклад, з РСЗВ HIMARS - по живій силі, техніці та ракетних комплексах, а також із ЗРК Patriot по повітряних цілях над Бєлгородською областю.

Що стосується ATACMS, то прямої заборони немає, є певні рекомендації, але навряд чи вони тривалий час, вважає Мусієнко.

"Сили оборони будуть бити ATACMS, особливо з касетною бойовою частиною, які на дальність 160 км і проти живої сили. А крім HIMARS є й інша артилерія, яка здатна дістати російські підрозділи за 10-15 км від кордону", - додав експерт.

Чи зможуть ЗСУ вибити окупантів із півночі Харківської області

Співрозмовники РБК-Україна обережні у прогнозах щодо того, чи вдасться таким чином вибити росіян із півночі Харківської області. На думку Мусієнка, пріоритетними будуть дві цілі.

"Перша - не дати посилити угруповання та розширити лінію фронту. Тому що з району Грайворона росіяни можуть піти на Сумщину або на Богодухів (Харківська область). А також не дати можливість посилитися у районі Вовчанська, де характер їхніх дій каже, що можуть бути не бої у самому місті, а обхід із флангів. Друга - не дати підтримувати той контингент, який вже знаходиться на Харківщині”, - пояснює він.

Владислав Селезньов наголошує, що тут ситуація стабілізована. Але противник поповнює штурмові загони та перекидає частини 44-го армійського корпусу з Курської області. Щоб знову спробувати наступати в районі Липців або Вовчанська.

"Сподіватися, що ворог виявить "добру волю" (після ударів західною зброєю, - ред.), не варто. У мене немає ілюзій, бо ворог чітко виконує завдання щодо "санітарної зони" та створення загроз для Харкова та наших сил на Куп'янському напрямку" , - сказав експерт.

Чи й надалі США зніматимуть обмеження

Наслідки американського рішення можуть бути набагато ширшими. В адміністрації Байдена визнають, що якщо Росія розширить наступ за межі Харківської області, знімуть ще більше обмежень.

"Це нова реальність. І, можливо, нова глава (у російсько-українській війні, - ред.), - наводить NYT цитату одного з високопосадовців.

За словами Селезньова, загрози є не лише з Бєлгородської, а й Курської та Брянській областей. Тому наступним етапом може стати дозвіл бити американською та іншою західною зброєю по цих регіонах.

"Для себе я відзначив, що зміна політики США обумовлена постачанням певних компонентів з Китаю для російської армії. Таким чином відбувається трансформація, щоб забезпечити Україні хоча б паритет на полі бою", - вважає він.

Він також зазначив, що Росія не готова до переговорів, наполягає на ультиматумах та розуміє лише силу. А це означає, що Україні, крім самої зброї потрібні відповідні права на її застосування.

Як реагує РФ та чому "далі буде легше"

Тим часом західні ЗМІ у передчутті реакції з російської сторони. Раніше в Росії провели навчання із розгортанням тактичних ядерних сил, але Москва неодноразово розігрувала ядерну картку. Зараз важко сказати, де Володимир Путін проведе "нову червону" лінію, оскільки до цього не було виразної реакції на "добро" від Великобританії бити ракетами Storm Shadow, пише NYT.

Зазначимо, останніми днями позицію Лондона підтримали й інші союзники. Докладніше про це - у матеріалі "Вже не табу. Які країни НАТО не проти ударів України по Росії їхньою зброєю".

Сьогодні заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв пригрозив ядерною війною не лише Україні, а й країнам НАТО. Однак російська риторика з аргументами "перетворити весь світ на ядерний попіл" не нова і не змусить партнерів переглянути дозволи на зброю, упевнений Селезньов.

"Собака, який багато гавкає, зазвичай не кусає. Думаю, всі ці заяви мають суто провокаційний характер. Росія не наважиться застосувати ядерну зброю. Вона розуміє, які будуть фатальні наслідки. У Путіна не може бути ілюзій, російський потенціал не можна порівняти з натівським. А це означає, що Росія приречена на поразку, навіть якщо відкриє ядерну "скриньку Пандори", - розповів він РБК-Україна.

На думку Олександра Мусієнка, ми спостерігаємо лише перші кроки. І в майбутньому ЗСУ зможуть бити західною зброєю не лише по Бєлгородській області.

"Далі буде легше. Американці подивляться на реакцію РФ, переконаються, що все добре і не варто чекати нічого, чого раніше не було. Тому, думаю, що Бєлгородська область - це лише початок ", – підсумував співрозмовник.

При підготовці використовувалися: публікації The New York Times, The Guardian, коментарі експертів Владислава Селезньова та Олександра Мусієнка.