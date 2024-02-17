У Білгороді та Курську пролунали вибухи

У ніч на 19 лютого у Білгороді та Курську були вибухи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канали Astra та губернатора Курської області Романа Старовойта.
Губернатор Курської області Роман Старовойт повідомив про роботу ППО у місті.
"У Курській області працює ППО. Режим ракетної небезпеки поки що зберігається", - написав Старовойт.
Губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков ситуацію не коментував. Місцеві Telegram-канали повідомляли, що над Білгородською областю було шумно. Вибухи чули жителі Губкіна, Сєверного та Строїтеля.
Повітряна відстань від кордонів України до Білгородської області майже 60 км, до Курської області - майже 100 км.
Раніше ми писали, що в Іжевську спалахнула масштабна пожежа на неназваному підприємстві.
До речі, мешканці Ростова чули вибухи. У мережі написали про нібито роботу ППО.
Також ми писали, що у четвер, 15 лютого, у Білгороді пролунали вибухи. Росіяни заявили про "приліт" до торгового центру.
У ніч на 15 лютого росіяни повідомляли про масштабну пожежу під Курськом. Стверджувалося, що світиться резервуар нафтобази.
Джерела РБК-Україна у спецслужбах повідомили, що сьогоднішні вибухи та пожежа в Курській області – це операція ГУР.
Раніше ми повідомляли, що в Москві сталася пожежа на заводі "МіГ". Він займається обслуговуванням однойменних винищувачів-носіїв "Кинджалів", якими російські війська б'ють по Україні.
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