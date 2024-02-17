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У Білгороді та Курську пролунали вибухи

Ілюстративне фото: у Білгороді та Курську пролунали вибухи (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

У ніч на 19 лютого у Білгороді та Курську були вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канали Astra та губернатора Курської області Романа Старовойта.

Губернатор Курської області Роман Старовойт повідомив про роботу ППО у місті.

"У Курській області працює ППО. Режим ракетної небезпеки поки що зберігається", - написав Старовойт.

Губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков ситуацію не коментував. Місцеві Telegram-канали повідомляли, що над Білгородською областю було шумно. Вибухи чули жителі Губкіна, Сєверного та Строїтеля.

Повітряна відстань від кордонів України до Білгородської області майже 60 км, до Курської області - майже 100 км.

Вибухи у Росії

Раніше ми писали, що в Іжевську спалахнула масштабна пожежа на неназваному підприємстві.

До речі, мешканці Ростова чули вибухи. У мережі написали про нібито роботу ППО.

Також ми писали, що у четвер, 15 лютого, у Білгороді пролунали вибухи. Росіяни заявили про "приліт" до торгового центру.

У ніч на 15 лютого росіяни повідомляли про масштабну пожежу під Курськом. Стверджувалося, що світиться резервуар нафтобази.

Джерела РБК-Україна у спецслужбах повідомили, що сьогоднішні вибухи та пожежа в Курській області – це операція ГУР.

Раніше ми повідомляли, що в Москві сталася пожежа на заводі "МіГ". Він займається обслуговуванням однойменних винищувачів-носіїв "Кинджалів", якими російські війська б'ють по Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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