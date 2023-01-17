У Білгороді гучно: повідомляють про вибухи та роботу ППО

Чиновник стверджує, що над Білгородом та областю спрацювала ППО.

Аварійні служби міста та регіону уточнюють наслідки на землі. Гладков пообіцяв повідомити про наслідки вибухів.

Нагадаємо, що у вихідні також повідомлялося про вибухи в РФ у Білгородській області.

Також ми писали, що у Росії у Брянській області протиповітряна оборона нібито збила ракету "Точка У".

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