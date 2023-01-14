В Бєлгородській області РФ повідомляють про вибухи
Фото: в Бєлгородській області повідомляють про вибухи (t.me kyiv_n)
Сьогодні, 14 січня, в мережі з'явилась інформація про вибухи в селі Ровни Бєлгородської області.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на місцеві Telegram-канали.
"Село Ровни. Повідомляють про два вибухи", - пише "Белгородский осведомитель".
Нагадаємо, сьогодні, 14 січня, російські окупанти знову випустили ракети по Україні, по всій території країни оголошена повітряна тривога. У низці регіонів вже працюють системи ППО.
Раніше ми повідомляли,, що у Росії в Брянській області протиповітряна оборона нібито збила ракету "Точка У". Місцева влада традиційно звинувачує українських військових в атаці.
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