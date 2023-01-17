В Белгороде громко: сообщают о взрывах и работе ПВО

Чиновник утверждает, что над Белгородом и областью сработала ПВО.

Аварийные службы города и региона уточняют последствия на земле. Гладков пообещал сообщить о последствиях взрывов.

Напомним, что на выходных также сообщалось о взрывах в РФ в Белгородской области.

Также мы писали, что в России в Брянской области противовоздушная оборона якобы сбила ракету "Точка У".

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