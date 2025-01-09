У Білгороді-Дністровському стався вибух біля державної установи: що відомо

Нагадаємо, у грудні у Дніпрі стався вибух біля будівлі ТЦК. Жертвою вибуху став військовий, двоє правоохоронців постраждали.

Протягом декількох годин після теракту правоохоронці затримали безпосереднього виконавця злочину - 37-річного місцевого жителя, який працював на спецслужби РФ. Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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