В Белгороде-Днестровском произошел взрыв возле государственного учреждения: что известно

Напомним, в декабре в Днепре произошел взрыв возле здания ТЦК. Жертвой взрыва стал военный, двое правоохранителей пострадали.

В течение нескольких часов после теракта правоохранители задержали непосредственного исполнителя преступления - 37-летнего местного жителя, который работал на спецслужбы РФ. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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