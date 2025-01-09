У Білгороді-Дністровському стався вибух біля державної установи: що відомо

У Білгороді-Дністровському Одеської області у четвер, 9 січня, стався вибух біля однієї з державних установ. Правоохоронці встановлюють обставини події.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Головного управління Національної поліції в Одеській області.

Як повідомили у поліції, подія сталася сьогодні близько 14:00 біля однієї із державних установ. Унаслідок вибуху ніхто не постраждав.

На місці події працюють співробітники Національної поліції, Служби безпеки України та ДСНС.

Наразі встановлюються обставини вибуху.

Зазначимо, раніше в місцевих Telegram-каналах повідомляли про вибух біля будівлі Військової служби правопорядку.

Фото: у Білгороді-Дністровському стався вибух біля державної установи (od.npu.gov.ua)