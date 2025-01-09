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В Белгороде-Днестровском произошел взрыв возле государственного учреждения: что известно

Белгород-Днестровский, Одесская область, Четверг 09 января 2025 17:32
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В Белгороде-Днестровском произошел взрыв возле государственного учреждения: что известно Фото: в Белгороде-Днестровском произошел взрыв возле государственного учреждения (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Белгороде-Днестровском Одесской области в четверг, 9 января, произошел взрыв возле одного из государственных учреждений. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

Как сообщили в полиции, происшествие произошло сегодня около 14:00 возле одного из государственных учреждений. В результате взрыва никто не пострадал.

На месте происшествия работают сотрудники Национальной полиции, Службы безопасности Украины и ГСЧС.

Сейчас устанавливаются обстоятельства взрыва.

Отметим, ранее в местных Telegram-каналах сообщали о взрыве возле здания Военной службы правопорядка.

Фото: в Белгороде-Днестровском произошел взрыв возле государственного учреждения (od.npu.gov.ua)

Напомним, в декабре в Днепре произошел взрыв возле здания ТЦК. Жертвой взрыва стал военный, двое правоохранителей пострадали.

В течение нескольких часов после теракта правоохранители задержали непосредственного исполнителя преступления - 37-летнего местного жителя, который работал на спецслужбы РФ. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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Одесса Взрыв Белгород-Днестровский
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