Белгород массово атаковали дроны: пожар охватил склады и энергообъекты

Белгород в ночь на 25 июля атаковали дроны. В результате в городе горели логистические склады и объекты энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-каналы и российские паблики.

"Белгород под массированной атакой БпЛА в городе горят логистические склады и объекты энергетической инфраструктуры", - говорится в сообщении одного из OSINT-каналов.

А именно известно, что в районе электроподстанции на территории ТЭЦ "Луч" в Белгороде поднимается дым.

Российские паблики также сообщили об атаке на электроподстанцию "Южная", которая находится в самом Белгороде. Там вспыхнул пожар, наблюдалось сильное задымление.

Комментарий власти

Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев без подробностей сообщил о ночной атаке беспилотников на город и призвал "воздержаться от поездок и посещения улицы".

"На улицах есть повреждения и возгорания, которые ликвидируют пожарные расчеты. Пожалуйста, не подходите к окнам и соблюдайте меры предосторожности. Воздержитесь от поездок и посещения улицы", - написал Шуваев спустя несколько часов после атаки в соцсети.