У Бєлгороді вибухи та "прильоти", голосування на виборах зупиняли

П'ятниця, 15 березня, почалася для Бєлгорода із сильного обстрілу. Влада заявляла про роботу ППО і постраждалих.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на місцеві Telegram-канали.

Крім цього росіяни говорять про збиття семи снарядів РСЗВ над містом.

Під час обстрілу в Бєлгороді та Бєлгородському районі оголосили повітряну тривогу.

"Близько 08:15 черговими засобами ППО сім реактивних снарядів RM-70 "Вампір" знищено в повітрі над Бєлгородською областю", - йдеться у повідомленні.

Після звуків вибухів над Бєлгородом піднявся стовп диму.

Російське видання "РИА Новости" повідомляло, що через ракетну небезпеку люди, які прийшли проголосувати на виборах президента РФ, залишили виборчу дільницю і спустилися в укриття.

Після обстрілу губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков повідомив, що постраждало двоє людей. Крім цього, у місті зафіксовано пошкодження в 23 квартирах семи багатоквартирних будинків. Крім цього був "приліт" по території шкільного стадіону.

У Бєлгородському районі пошкоджено один багатоквартирний і п'ять приватних житлових будинків, дві будівлі торгових центрів, вісім машин. Також один автомобіль повністю згорів.

Рейд добровольців з України до РФ

12 березня стало відомо про прорив кордону РФ добровольцями легіону "Свобода Росії", РДК, "Сибірський батальйон". Добровольчі батальйони зайшли з території України у Курську та Бєлгородську області.

Пізніше стало відомо, що добровольці взяли під контроль село Теткіне Курської області РФ.

Вранці 14 березня жителі Бєлгорода скаржилися на прильоти. Російські ЗМІ заявили про нібито прорив ДРГ у Бєлгородській області.

У районі населених пунктів Сподарюшино та Козинки Бєлгородської області РФ продовжувався бій із застосуванням бронетехніки та РСЗВ.

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