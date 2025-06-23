У Білгород-Дністровському вже троє загиблих через удар по ліцею

Удар по Білгород-Дністровському

Нагадаємо, сьогодні, 23 червня, дві балістичні ракети вдарили по ліцею в Білгород-Дністровському в Одеській області. Унаслідок атаки навчальний заклад було фактично зруйновано.

Спочатку Кіпер повідомляв про двох загиблих унаслідок атаки і 12 постраждалих.

Було відомо, що поранення дістали два 11-класники, один із яких чемпіон України з боксу.

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