В Белгород-Днестровском уже трое погибших из-за удара по лицею

Удар по Белгород-Днестровскому

Напомним, сегодня, 23 июня, две баллистические ракеты ударили по лицею в Белгород-Днестровском в Одесской области. В результате атаки учебное заведение было фактически разрушено.

Первоначально Кипер сообщал о двух погибших в результате атаки и 12 пострадавших.

Было известно, что ранения получили два 11-классника, один из которых чемпион Украины по боксу.

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