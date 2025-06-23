В Белгород-Днестровском уже трое погибших из-за удара по лицею

В результате российского удара по лицею в Белгород-Днестровском погибли как минимум три человека.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Одесской областной военной администрации Олега Кипера в Telegram.
"От полученных ранений в больнице умерла 60-летняя работница школьной столовой", - написал он.
Кипер выразил соболезнования близким погибшей.
Также глава ОВА уточнил, что по состоянию на сейчас восемь пострадавших остаются на стационарном лечении. Среди них двое парней 2009 года рождения.
Другие раненые после получения необходимой медицинской помощи продолжают лечение амбулаторно.
При этом на месте атаки продолжаются аварийно-спасательные работы.
Напомним, сегодня, 23 июня, две баллистические ракеты ударили по лицею в Белгород-Днестровском в Одесской области. В результате атаки учебное заведение было фактически разрушено.
Первоначально Кипер сообщал о двух погибших в результате атаки и 12 пострадавших.
Было известно, что ранения получили два 11-классника, один из которых чемпион Украины по боксу.
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