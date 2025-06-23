У Білгород-Дністровському вже троє загиблих через удар по ліцею

Унаслідок російського удару по ліцею в Білгород-Дністровському загинули щонайменше троє людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера в Telegram .

При цьому на місці атаки тривають аварійно-рятувальні роботи.

Інші поранені після отримання необхідної медичної допомоги продовжують лікування амбулаторно.

Також глава ОВА уточнив, що станом на зараз вісім постраждалих залишаються на стаціонарному лікуванні. Серед них двоє хлопців 2009 року народження.

"Від отриманих поранень у лікарні померла 60-річна працівниця шкільної їдальні", - написав він.

Удар по Білгород-Дністровському

Нагадаємо, сьогодні, 23 червня, дві балістичні ракети вдарили по ліцею в Білгород-Дністровському в Одеській області. Унаслідок атаки навчальний заклад було фактично зруйновано.

Спочатку Кіпер повідомляв про двох загиблих унаслідок атаки і 12 постраждалих.

Було відомо, що поранення дістали два 11-класники, один із яких чемпіон України з боксу.

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