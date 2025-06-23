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У Білгород-Дністровському вже троє загиблих через удар по ліцею

Понеділок 23 червня 2025 22:27
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У Білгород-Дністровському вже троє загиблих через удар по ліцею Фото: РФ атакувала ліцей у Білгород-Дністровському (t.me/odeskaODA)
Автор: Іван Носальський

Унаслідок російського удару по ліцею в Білгород-Дністровському загинули щонайменше троє людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера в Telegram.

"Від отриманих поранень у лікарні померла 60-річна працівниця шкільної їдальні", - написав він.

Кіпер висловив співчуття близьким загиблої.

Також глава ОВА уточнив, що станом на зараз вісім постраждалих залишаються на стаціонарному лікуванні. Серед них двоє хлопців 2009 року народження.

Інші поранені після отримання необхідної медичної допомоги продовжують лікування амбулаторно.

При цьому на місці атаки тривають аварійно-рятувальні роботи.

Удар по Білгород-Дністровському

Нагадаємо, сьогодні, 23 червня, дві балістичні ракети вдарили по ліцею в Білгород-Дністровському в Одеській області. Унаслідок атаки навчальний заклад було фактично зруйновано.

Спочатку Кіпер повідомляв про двох загиблих унаслідок атаки і 12 постраждалих.

Було відомо, що поранення дістали два 11-класники, один із яких чемпіон України з боксу.

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