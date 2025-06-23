В Белгород-Днестровском уже трое погибших из-за удара по лицею

В результате российского удара по лицею в Белгород-Днестровском погибли как минимум три человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Одесской областной военной администрации Олега Кипера в Telegram .

При этом на месте атаки продолжаются аварийно-спасательные работы.

Другие раненые после получения необходимой медицинской помощи продолжают лечение амбулаторно.

Также глава ОВА уточнил, что по состоянию на сейчас восемь пострадавших остаются на стационарном лечении. Среди них двое парней 2009 года рождения.

"От полученных ранений в больнице умерла 60-летняя работница школьной столовой", - написал он.

Удар по Белгород-Днестровскому

Напомним, сегодня, 23 июня, две баллистические ракеты ударили по лицею в Белгород-Днестровском в Одесской области. В результате атаки учебное заведение было фактически разрушено.

Первоначально Кипер сообщал о двух погибших в результате атаки и 12 пострадавших.

Было известно, что ранения получили два 11-классника, один из которых чемпион Украины по боксу.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.