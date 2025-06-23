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В Белгород-Днестровском уже трое погибших из-за удара по лицею

Понедельник 23 июня 2025 22:27
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В Белгород-Днестровском уже трое погибших из-за удара по лицею Фото: РФ атаковала лицей в Белгород-Днестровском (t.me/odeskaODA)
Автор: Иван Носальский

В результате российского удара по лицею в Белгород-Днестровском погибли как минимум три человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Одесской областной военной администрации Олега Кипера в Telegram.

"От полученных ранений в больнице умерла 60-летняя работница школьной столовой", - написал он.

Кипер выразил соболезнования близким погибшей.

Также глава ОВА уточнил, что по состоянию на сейчас восемь пострадавших остаются на стационарном лечении. Среди них двое парней 2009 года рождения.

Другие раненые после получения необходимой медицинской помощи продолжают лечение амбулаторно.

При этом на месте атаки продолжаются аварийно-спасательные работы.

Удар по Белгород-Днестровскому

Напомним, сегодня, 23 июня, две баллистические ракеты ударили по лицею в Белгород-Днестровском в Одесской области. В результате атаки учебное заведение было фактически разрушено.

Первоначально Кипер сообщал о двух погибших в результате атаки и 12 пострадавших.

Было известно, что ранения получили два 11-классника, один из которых чемпион Украины по боксу.

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Российская Федерация Одесса Белгород-Днестровский Война в Украине Ракетный удар
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